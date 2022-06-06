فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تكثيف بكتيريا الأمعاء قد يحفز على الرياضة.. دراسة تكشف

حماس : قانون الطوارئ الإسرائيلي في الضفة باطل ولن يمنح الاحتلال شرعية

ماسك يهدد بسحب عرض شراء تويتر ويتهم الموقع بحجب البيانات

"العودة" يعقد ندوة حول التداعيات المأساوية المستمرة لـ"نكسة 67"

تفاصيل تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج قطاع غزة

الاحتلال يشق طريقا استيطانيا ويخطر بمصادرة مئات الدونمات في الخليل

الجزائر.. حكم بالسجن 8 سنوات بحق شقيق بوتفليقة

المنظمات الأهلية تدين فض أمن السلطة اعتصام الخليل

لبنان.. وقفة في مخيم "برج الشمالي" رفضا لتقليص خدمات "أونروا"

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من سجونه

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

لبنان.. وقفة في مخيم "برج الشمالي" رفضا لتقليص خدمات "أونروا"

06 يونيو 2022 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
...
جانب من الوقفة في برج الشمالي

نظم أهالي مخيم "برج الشمالي" في مدينة صور جنوب لبنان، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية رفضاً لسياسة تقليص الخدمات التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب "أونروا" بالمخيم، عشرات الشبان والشابات والمؤسسات والقوى الفلسطينية من أهالي المخيم.

ورفع المشاركون، لافتات تطالب الوكالة الدولية بضرورة إعلان حالة الطوارئ لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتمسك بالخدمات الشاملة دون أيّ تقليص أو تقصير في أي جانب، إلى جانب دعوة الوكالة لاختيار وسيلة جديدة لتوزيع المساعدات النقدية بدلاً من مؤسسة "ليبان بوست".

وقالت عضو لجنة المتابعة في المؤسسات الفلسطينية العاملة في مخيم برج الشمالي سمر محمد، إن "وقفة اليوم تأتي لنؤكد أننا متمسكين بثوابتنا ومطالبنا تجاه حقوقنا، وحقوق أهلنا التي لن نتراجع عنها حتى تحقيق كامل الأهداف".

وكشفت محمد لـ "قدس برس" أن "الوقفات الاحتجاجية ستتواصل حتى تحقيق جملة من المطالب، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ وتقديم الإغاثة العاجلة، وتصحيح مسار برنامج الطبابة ورفع النسبة وموازنتها في لبنان، إلى جانب بناء أو استحداث ثانوية في المخيم، وتفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية".

 من جانبه، دعا محمود طه، المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم برج الشمالي وكالة "أونروا" إلى "ضرورة إطلاق حملات للتبرع لصالحها، عبر الدول المانحة والمؤسسات الدولية".

وطالب طه، أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، بـ "التحرك الفاعل بوجه الوكالة الدولية، وأن لا تبقى الوقفات الاحتجاجية في مخيم أو مخيمين، من أجل الضغط عليه بكافة الوسائل للتراجع عن التقليصات والبدء بمرحلة جديدة تحمل نتائج إيجابية وفعالة بشكل أكثر".

 ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أرقام لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#لبنان #اللاجئين الفلسطينيين #أونروا #برج الشمالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة