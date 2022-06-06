فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من سجونه

لافروف: إغلاق الأجواء أمام طائرتي تصرف "غير مسبوق"

5 مدن كويتية تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

افتتاح ميدان "عين الحقيقة" بخان يونس وفاءً لـ "أبو عاقلة"

"حماس": الراحل شلّح قاتل من أجل قضية فلسطين ودافع عن ثوابتها

دوري الأمم الأوروبية: مواجهة ثأرية لألمانيا في مواجهة إنكلترا.. هذا موعدها

الاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان في الأغوار الشمالية

وقفة بغزة إسنادًا للأسيرين المضربين "عواودة" و"ريان"

ما وراء العقل المدبر لعمليات الجهاد العسكرية.. قلبُ أبٍ مرهف الحس

لبنان.. "حماس" تدشن جدارية لشهداء "برج الشمالي"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من سجونه

06 يونيو 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير محمد غسان منصور (18 عاماً)، وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال.

وقال الأسير منصور، في تصريح صحفي فور الإفراج عنه، إن رسالة الأسرى التي أحملها، أن لا ينسانا أبنا شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة.

وأشار إلى تفاقم معاناة الأسرى الصحية والنفسية من كافة الجوانب وخاصة المرضى الذين يتم نقلهم الى عيادة سجن الرملة.

ولفت مدير نادي الأسير منتصر سمور، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، فجر التاسع من إبريل/نيسان 2021، واحتجزته مدة 15 يوماً في ظروف مهينة وغير إنسانية في سجن حوارة، وعقدت محاكمة له عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية، وقد جرى تمديد اعتقاله ادارياً ثلاث مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#سجون الاحتلال #جنين #محمد منصور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة