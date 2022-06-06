الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من سجونه

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير محمد غسان منصور (18 عاماً)، وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال.

وقال الأسير منصور، في تصريح صحفي فور الإفراج عنه، إن رسالة الأسرى التي أحملها، أن لا ينسانا أبنا شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة.

وأشار إلى تفاقم معاناة الأسرى الصحية والنفسية من كافة الجوانب وخاصة المرضى الذين يتم نقلهم الى عيادة سجن الرملة.

ولفت مدير نادي الأسير منتصر سمور، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، فجر التاسع من إبريل/نيسان 2021، واحتجزته مدة 15 يوماً في ظروف مهينة وغير إنسانية في سجن حوارة، وعقدت محاكمة له عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية، وقد جرى تمديد اعتقاله ادارياً ثلاث مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين