"الديمقراطية" تكشف خيوط ضغوط واشنطن على السلطة وتعطيلها اجتماعًا لمنظمة التحرير

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خيوط "الضغوط" التي تمارسها الإدارة الأمريكية في واشنطن على السلطة في رام الله، واستجابة الأخيرة لهذه الضغوط، والتي تمثلت في تعطيل اجتماع مقرر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقالت الجبهة إن المعلومات التي كشفت عنها وسائل إعلام عدّة، ومن بينها صحيفة "الشروق" القاهرية ذات الصلة الوثيقة مع الأطراف الفلسطينية، إن "نصائح" أميركية إلى قيادة السلطة في رام الله هي التي تقف خلف تعطيل اجتماعات اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ونوهت إلى أن دعوة وجهت إلى اجتماع "قيادي" فلسطيني في رام الله، أُلغيت في اللحظة الأخيرة بناءً على طلب من واشنطن، خاصة وأن جدول أعمال الاجتماع كان يتضمن إعادة النظر بالعلاقة مع (إسرائيل)، بما في ذلك سحب الاعتراف (أو تعليقه) بها، ووقف التنسيق الأمني.

وذكرت الديمقراطية في بيانها، أن واشنطن في اتصالات مع رام الله دعت القيادة السياسية للأخذ بعين الاعتبار الأوضاع "الهشة" لحكومة نفتالي بينيت، وأن أية ضغوط عليها، يمكن أن تؤدي إلى انهيارها، وفتح الباب لعودة نتنياهو، لذلك تفضل واشنطن التريث وعدم الرد على (إسرائيل) بـ"تصعيد" سياسي فلسطيني.

ووفق الديمقراطية أبلغت واشنطن رام الله أن أي موقف فلسطيني قد يطال العلاقة مع (إسرائيل)، سيكون له معانٍ عدّة، «خاصة عشية التحضير لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة»، حيث سيزور (إسرائيل) وبيت لحم والمملكة العربية السعودية، كما أكدت واشنطن على ضرورة التهدئة تمهيداً لهذه الزيارة.

وأضافت: "واشنطن حاولت أن تقدم إلى رام الله جائزة ترضية بديلاً عن عدم فتح القنصلية الأميركية في القدس، بتعيين هادي عمرو مبعوثاً دائماً للرئيس بايدن، ومعنياً بالعملية السياسية، لكن واشنطن تراجعت عن وعودها، موضحة لرام الله أن البيت الأبيض لا يملك الوقت الكافي في الوقت الراهن للانشغال بالقضية الفلسطينية، وأنه لا يملك رؤية لإطلاق مفاوضات ثنائية، لذلك تراجعت واشنطن عن فكرة المبعوث الخاص، واكتفت بتشكيل وحدة داخل السفارة الأميركية في القدس المحتلة، تكون معنية بـالعلاقة مع رام الله، وتكون صلتها مباشرة مع الخارجية الأميركية والبيت الأبيض في الوقت نفسه".

وشددت الديمقراطية على أن ما تم الكشف عنه يوضح مرة أخرى، أن وعود الولايات المتحدة لا تعدو كونها وعوداً كاذبة، تضع في حساباتها المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الفلسطينية.

ودعت الجبهة الديمقراطية، إلى تحرير هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات مؤسساتها من الضغط الأميركي، ووقف الرهان على وعود واشنطن، ووقف التلويح بقرارات المجلسين الوطني والمركزي للمقايضة عليها، "فهي قرارات اتخذت لتنفذ لا لتكون مادة للمقايضة في العلاقة مع (إسرائيل) وواشنطن".

وأكدت الجبهة في بيان لها، على ضرورة إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحولت إلى ما يشبه الجثة الهامدة، في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال القمع الدموي الإسرائيلي والتعدي على المقدسات في مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين