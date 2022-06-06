فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نائب أردني لـ "فلسطين": اقتحامات الأقصى اليومية وضعت الوصاية الهاشمية على المحك

"واتساب" تختبر هذه الميزة الجديدة.. محط شغف للكثير

عادة سيئة في تناول الطعام.. احذر تزيد خطر الإصابة بالسرطان

حملة دهم واعتقالات بالضفة تسفر عن اعتقال 5 مواطنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الإثنين 6 يونيو

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي

بريطانيا تعلن أنها سترسل صواريخ إم 270 إلى أوكرانيا

أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المعتصمين ضد الغلاء في الخليل

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ

إغلاق المجال الجوي يلغي زيارة لافروف إلى صربيا

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي

06 يونيو 2022 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
...

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#غزة #الطقس #درجات الحرارة #أرصاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة