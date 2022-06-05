خان يونس: تنفيذ حملة تشجير وكنس رمال بمناسبة يوم البيئة العالمي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مركز شباب الأمة حملة، ولجنة حي مركز المدينة حملة تشجير وكنس الرمال في شارع جمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام حيث يحمل هذا العام عنوان "لا نملك سوى أرض واحدة".

وشارك في الحملة التي انطلقت صباح اليوم مدير دائرة العلاقات العامة عماد الأغا، ومُسير دائرة الصحة والبيئة عمر مطر، وبمشاركة رؤساء الأقسام من دائرتي العلاقات العامة والصحة والبيئة ومدير مركز شباب الأمة وجدي عزام، وعشرات المتطوعين وصناع الجمال.

وذكر الأغا أن حملة التشجير وكنس الرمال تأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها البلدية بالتعاون مع مكونات المجتمع المحلي بمناسبة يوم البيئة العالمي، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على شوارع وأحياء خان يونس المختلفة والحفاظ على البيئة المحيطة بشكل عام.، لافتًا إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية تقع على عاتق الجميع من أجل حمايتها من التلوث كذلك الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

وبين الأغا أن فعاليات إحياء يوم البيئة العالمي تضم مجموعة من الأنشطة الميدانية المتعلقة بالجوانب البيئية والصحية بمشاركة مكونات المجتمع كافة في إطار المساعي المبذولة والرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية للنهوض بخان يونس في شتى القطاعات الحياتية.

ومن جانبه أوضح مطر أن زراعة الأشتال وكنس الرمال في شارع جمال عبد الناصر تأتي ضمن زيادة المساحات الخضراء في المدينة ونظافتها حيث أن الأشجار لها أثر إيجابي في تحسين المظهر الجمالي للمدينة، داعيًا المواطنين إلى المحافظة على نظافة الشارع ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها والمحافظة على الأشجار وريها بشكل مستمر.

وفي ذات السياق أكد عزام أن المركز والفريق الشبابي المتطوع يشاركون بكل طاقاتهم لتعزيز الرسالة الإنسانية كون "العمل التطوعي" يساهم في تكوين وبناء الإنسان الفلسطيني باعتباره بذرة خير يتطلب الاهتمام بها ورعايتها، مشيرًا إلى جهوزية كافة العاملين من أجل خدمة خان يونس والرقي بواقعها نحو الأفضل.

المصدر / فلسطين أون لاين