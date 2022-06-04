فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أسر ضابط إسرائيلي".. كتائب القسام تتحدث عن أحد قياداتها في ذكرى اعتقاله الـ30؟

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الفروع

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله اليوم السبت

ماذا قال كاتب فلسطيني عن "مسيرة أعلام الاحتلال" وكيفية رد المقاومة عليها؟

مسير لحافظات القرآن في غزة للإعلان عن انطلاق مخيمات "سيف القدس"

قيادات فصائلية تدعو إلى بناء استراتيجية وطنية عربية لتحرير القدس

في أول ظهور لأحد قياداتها.. ماذا ستكشف كتائب القسام الليلة؟

دعوات لمسيرة وفاء للشهيدين كبها وحمارشة وسط جنين مساء اليوم

ناصر الدين: دعوات اقتحام الأقصى وتهويده يومي الأحد والإثنين محاولات يائسة

"مهجة القدس": المعتقل محمد العارضة يتعرَّض للتهديد بالقتل

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله اليوم السبت

04 يونيو 2022 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
...
فعالية بعنوان بدنا أولادنا للمطالبة بجثامين الشهداء الأسرى المحتجزين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

دعت الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، المواطنين للمشاركة في وقفة جماهيرية، اليوم السبت.

وبيّنت الحملة أنها بصدد تنظيم الوقفة، على دوار المنارة برام الله، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وشدّدت الحملة على ضرورة المشاركة في الوقفة؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء لدي الاحتلال.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ويستغلّها لسرقة أعضائها واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين.

وأقرّ الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2021، سياسة عدم تسليم جثامين مُنفّذي العمليات الفدائية بغضّ النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#توجيهي #الشهداء #الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة