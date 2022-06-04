الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله اليوم السبت

دعت الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، المواطنين للمشاركة في وقفة جماهيرية، اليوم السبت.

وبيّنت الحملة أنها بصدد تنظيم الوقفة، على دوار المنارة برام الله، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وشدّدت الحملة على ضرورة المشاركة في الوقفة؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء لدي الاحتلال.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ويستغلّها لسرقة أعضائها واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين.

وأقرّ الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2021، سياسة عدم تسليم جثامين مُنفّذي العمليات الفدائية بغضّ النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

المصدر / فلسطين اون لاين