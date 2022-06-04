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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات

04 يونيو 2022 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا وجافا نهارا، دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو حارا وجافا نهارا، دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الإثنين المقبل، حارا نسبيا إلى حار نهارا، باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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