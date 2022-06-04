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الصحة بغزة: وصول وفد طبي لزراعة الكلى

04 يونيو 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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الوفد الطبي خلال عمله في غزة

وصل إلى مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، الوفد الطبي لزراعة الكلى برئاسة د. عبد القادر حماد رئيس وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى جامعة ليفربول في بريطانيا.

وباشر الطاقم الدولي، مع الطاقم الطبي المحلي إجراء أولى عمليات المرحلة 26 من البرنامج الأول لزراعة الكلى بدعم كريم من مؤسسة وقف الواقفين في جنوب أفريقيا.

وقال د. عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلية الصناعية بمجمع الشفاء الطبي إنه تم البدء بالمرحلة 26 بتجهيز 3 حالات للزراعة بعد اتمام كافة الترتيبات والفحوصات اللازمة، مبينًا أنه قد تم إجراء أولى العمليات صباح الجمعة.

يشار إلى أن البرنامج الأول لزراعة الكلى قد أتم بنجاح اجراء 80 عملية منذ انطلاقه عام 2013، إضافة إلى تنفيذ عديد البرامج التدريبية للكادر المحلي وذلك في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتوطين خدمة زراعة الكلى والتخفيف من معاناة المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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