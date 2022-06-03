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بالصور خسارة مدوية لحركة فتح في انتخابات نقابة الأطباء

03 يونيو 2022 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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قائمة التحالف الفائزة بانتخابات الأطباء - فرع الخليل

تمكن تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين من الفوز بانتخابات نقابة الأطباء، في 6 فروع من أصل 8 أجريت فيها الانتخابات في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مقابل فوز مرشحي حركة  فتح في فرعين فقط.

وفازت القائمة المهنية المستقلة بجميع مقاعد فرع مدينة طولكرم، ومدينة قلقيلية، وكذلك جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينتي القدس وأريحا تمكن التحالف المشترك من الفوز ب 8 مقاعد من أصل تسعة، بينما تمكنت قائمة حركة فتح من الفوز في مدينة بيت لحم، ومدينة رام الله بـ 7 مقاعد ومقعدين للمستقلين.

أما في مدينة الخليل، فازت قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد، بينما حصلت قائمة فتح على 3 مقاعد فقط.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فتح #نقابة الأطباء #الضفة الغربية

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