خسارة مدوية لحركة فتح في انتخابات نقابة الأطباء

تمكن تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين من الفوز بانتخابات نقابة الأطباء، في 6 فروع من أصل 8 أجريت فيها الانتخابات في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مقابل فوز مرشحي حركة فتح في فرعين فقط.

وفازت القائمة المهنية المستقلة بجميع مقاعد فرع مدينة طولكرم، ومدينة قلقيلية، وكذلك جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينتي القدس وأريحا تمكن التحالف المشترك من الفوز ب 8 مقاعد من أصل تسعة، بينما تمكنت قائمة حركة فتح من الفوز في مدينة بيت لحم، ومدينة رام الله بـ 7 مقاعد ومقعدين للمستقلين.

أما في مدينة الخليل، فازت قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد، بينما حصلت قائمة فتح على 3 مقاعد فقط.

قائمة خليل الرحمن المستقلة تفوز بـ 6 مقاعد، مقابل ٣ مقاعد لقائمة حركة فتح، وذلك في انتخابات نقابة الأطباء بمدينة الخليل والتي جرت اليوم الجمعة pic.twitter.com/LRFkZnwqbA — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 3, 2022

اكتساح القائمة المستقلة بـ9 مقاعد على حساب قائمة حركة فتح بانتخابات نقابة الأطباء فرع نابلس pic.twitter.com/I6teSoZGS2 — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 3, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين