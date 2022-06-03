الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله غدٍ السبت

دعت الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، اليوم الجمعة، المواطنين للمشاركة في وقفة جماهيرية، يوم غد السبت.

وبينت الحملة أنها بصدد تنظيم الوقفة يوم غد السبت، على دوار المنارة برام الله الساعة الخامسة مساء.

وشددت الحملة على ضرورة المشاركة في الوقفة؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ويستغلها لسرقة أعضائها واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2021، سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين