انطلاق انتخابات مجلس نقابة الصيادلة بغزة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي في حركة فتح.

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وأكد أبو حبل في تصريح لصحيفة "فلسطين" أنّ قائمة القدس تخوض انتخابات نقابة الصيادلة ونصب أعينها إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بقطاع الصيدلة الذي يواجه عدة إشكاليات.











المصدر / فلسطين أون لاين