فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

واشنطن: السعودية منبوذة وستدفع الثمن

الناشطة حمد: ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية هو ردة فعل طبيعية على ممارسة الاحتلال

تعرّف على طقس فلسطين خلال الأيام القادمة.. الأرصاد تُحذّر

إليزابيث الثانية: "انتقال غير معلن" بالتزامن مع احتفالات اليوبيل البلاتيني في بريطانيا

روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن موسكو تسيطر على 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية

الهيئة الوطنية: قانون حظر العلم تعبير عن عجز الاحتلال أمام إرادة شعبنا

إصابة شاب في الوجه خلال تصدي أهالي النبي صالح لهجوم مستوطنين

إيلون ماسك: رئيس تسلا يبلغ موظفي الشركة بنهاية نظام العمل عن بعد

سباعنة: جرائم الاحتلال إرهاب منظم لردع الفلسطيني

مسؤولون: حظر الاحتلال رفع العلم الفلسطيني قرار عنصري

واشنطن: السعودية منبوذة وستدفع الثمن

02 يونيو 2022 . الساعة 23:41 بتوقيت القدس
...

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بيير على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قال فيها إن السعودية "منبوذة وأنها ستدفع الثمن".

وفي تصريحاتها أكدت "جان بيير" على أن كلام الرئيس الأمريكي "لا يزال قائما"..  مما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام عالمية ردت المسؤولة الأمريكية على سؤال أحد الصحفيين الحاضرين الذي قال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء مقتل الإعلامي السعودي "خاشقجي"، وردا على ذلك قال الرئيس إنه سيجعل السعودية تدفع الثمن وإن "المملكة العربية السعودية منبوذة".

واستطرد سؤاله بقوله: "كيف يتوافق ذلك مع التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي ينوي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد؟"

وأجابت جان بيير قائلة: "أولًا دعني أقول إن كلمات "بايدن" لا تزال قائمة حتى اليوم، أما بالنسبة للتقارير التي تتحدث عنها فإنه ليس لدي معلومات عن تلك الزيارة وبالتالي فليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".

واستطرد الإعلامي قائلا: "نرغب بمعرفة طبيعة الثمن الذي دفعته السعودية حتى الآن حيال مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كل ما يظهر لنا أن الرئيس سيكافئهم بزيارة..".

لترد بيير قائلة: "أفهم سؤالك.. ولكن ليس لدي معلومة حول تلك الزيارة التي تتحدث عنها في الوقت الحالي ولهذا فليس هناك ما يمكنني أنه أفيدك به".

جدير بالذكر ان هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي يتردد فيه الحديث عن لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو الأول من نوعه منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#السعودية #واشنطن #جمال خاشقجي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة