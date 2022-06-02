واشنطن: السعودية منبوذة وستدفع الثمن

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بيير على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قال فيها إن السعودية "منبوذة وأنها ستدفع الثمن".

وفي تصريحاتها أكدت "جان بيير" على أن كلام الرئيس الأمريكي "لا يزال قائما".. مما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام عالمية ردت المسؤولة الأمريكية على سؤال أحد الصحفيين الحاضرين الذي قال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء مقتل الإعلامي السعودي "خاشقجي"، وردا على ذلك قال الرئيس إنه سيجعل السعودية تدفع الثمن وإن "المملكة العربية السعودية منبوذة".

واستطرد سؤاله بقوله: "كيف يتوافق ذلك مع التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي ينوي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد؟"

وأجابت جان بيير قائلة: "أولًا دعني أقول إن كلمات "بايدن" لا تزال قائمة حتى اليوم، أما بالنسبة للتقارير التي تتحدث عنها فإنه ليس لدي معلومات عن تلك الزيارة وبالتالي فليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".

واستطرد الإعلامي قائلا: "نرغب بمعرفة طبيعة الثمن الذي دفعته السعودية حتى الآن حيال مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كل ما يظهر لنا أن الرئيس سيكافئهم بزيارة..".

لترد بيير قائلة: "أفهم سؤالك.. ولكن ليس لدي معلومة حول تلك الزيارة التي تتحدث عنها في الوقت الحالي ولهذا فليس هناك ما يمكنني أنه أفيدك به".

جدير بالذكر ان هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي يتردد فيه الحديث عن لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو الأول من نوعه منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

المصدر / وكالات