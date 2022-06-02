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تعرّف على طقس فلسطين خلال الأيام القادمة.. الأرصاد تُحذّر

02 يونيو 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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طقس

نشرت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، توقعاتها لطقس فلسطين، والحالة الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أنّ يكون الجو خلال هذه الليلة، دافئا ليلًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط مع ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو حارًا وجافًا نهارًا، دافئا ليلًا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف مع ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حارًا وجافًا نهارًا، دافئا ليلًا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف مع ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو حارًا وجافًا نهارًا، دافئا ليلًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف مع ارتفاع الموج.

كما حذّرت دائرة الأرصاد، المواطنين، من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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