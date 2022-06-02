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الاستعداد لإطلاق الحفل الختامي لمهرجان العودة الدولي للأفلام

02 يونيو 2022 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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أفاد رئيس اللجنة التحضيرية لـمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام سمير أبو محسن، اليوم، بأن اللجنة تواصل تحضيراتها لإطلاق الحفل الختامي للمهرجان المزمع عقده بعد غد.

وبين أبو محسن في تصريح صحفي أن الترتيبات تجري على قدم وساق للإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان الذي يسلط الضوء هذا الموسم على معركة "سيف القدس" البطولية، لافتا إلى أن لجنتي المشاهدة والتحكيم التي ضمت كفاءات فلسطينية وعربية أنهت عملها في تقييم الأفلام المشاركة قبل أيام.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية للمهرجان تلقت العشرات من الأفلام للتنافس على جوائز المهرجان المعلنة، منوها إلى أن إدارة المهرجان ستعلن عن مجلس أمناء للمهرجان خلال الحفل الختامي.

ويسعى المهرجان إلى ترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية، ويهدف لدعم صُـناع الأفلام من المؤسسات والمخرجين المحترفين والهواة، وتعزيز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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