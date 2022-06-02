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منذ بداية العام.. 62 شهيدًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال

منذ بداية العام.. 62 شهيدًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال

02 يونيو 2022 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد فلسطيني - أرشيف

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، أن 62 مواطنًا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي باستشهاد 60 مواطنا بالضفة الغربية واثنين من قطاع غزة. منذ بداية العام.

وخلال 24 ساعة الماضية، استشهد 4 مواطنين، وهم: الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (29 عاما)، الذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والشاب بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، خلال مواجهات في بلدة يعبد بدنين، والشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما) عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، والشهيد ياسر عطية المصري (41 عاما) من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.

وفيما يلي مرفق الكشف الذي أعلنت عنه الوزارة بأسماء الشهداء:


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المصدر / فلسطين أون لاين
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