الطقس: لا تغيير يذكر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول إلى حار نسبياً بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور للسحب المتفرقة أحياناً في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وغدًا الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول إلى حار نسبياً بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور للسحب المتفرقة أحياناً في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

والسبت المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول إلى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين