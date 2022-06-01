اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل المسعفة رزان النجار

وافق اليوم الأربعاء الذكرى الرابعة لاستـشهاد الممرضة رزان النجار (21 عامًا) برصاص جنود الاحـتلال الإسرائيلي.

المسعفة رزان النجار "أيقونة مسيرات العودة وكسر الحصار" ارتقت بعد إطلاق الاحتلال النار عليها بشكل مباشر خلال إسعافها لجرحى المسيرات.

واستشهدت المسعفة النجار بتاريخ 1/6/2018، برصاص قناصة الاحتلال شرق خان يونس في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة.

وشكّل استشهاد النجار، قبل 4 أعوام، صدمة لأسرتها، التي تسعى إلى المحاسبة وتحقيق العدالة للممرضة الشابة، كما شكل فاجعة في صفوف المؤسسات الدولية خصوصاً الطبية التي شجبت استهداف الطواقم الطبية السلمية في أي حدث كان.

رزان كانت قد دأبت على مداواة جروح المصابين في الصفوف الأمامية من المسيرات السلمية في الذكرى الـ70 للنكبة، لم تقترف جرما ولا ذنبا، سوى حبها لوطنها وعملها في خدمة إنسانية طبية تحميها كل شرائع وقوانين العالم إلا عند الاحتلال، فلا مجال للإنسانية أو ما تعارفت عليه البشرية من حرمة قتل الطواقم الطبية العاملة في الميدان.

ولتبرير جريمته زعم جيش الاحتلال أن "مسلحين" فلسطينيين أطلقوا النار وهاجموا قواته على طول السياج الأمني بالرصاص وقنبلة يدوية، غير أن الدلائل كلها كذّبت هذا الادعاء والزعم.

المصدر / فلسطين أون لاين