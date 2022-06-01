فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مايو الماضي.. أكثر من 3 آلاف مولود و200 حالة وفاة بغزة

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

تعرف على أحدث قرارات "العمل الحكومي" بغزة

مسيرة في الخليل الأحد القادم احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

خلال 24 ساعة.. المقاومة تصعد عملياتها بالضفة والقدس

بعد اعتقاله لـ35 يوماً.. الإفراج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

اكتشاف أكبر نبات على وجه الأرض قبالة سواحل أستراليا

معلومة جديدة وصحيحة عن رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

الخارجية الصينية تحذر واشنطن من عواقب دعم انفصال تايوان

الآلاف يشيعون جثمان الشهيدة غفران وراسنة

إعلان فيسبوك داخلي

تعرف على أحدث قرارات "العمل الحكومي" بغزة

01 يونيو 2022 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
...

دانت لجنة متابعة العمل الحكومي جريمة الاحتلال صباح اليوم باغتيال الشهيدة الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة بالعروب شمال الخليل، وقدمت التعازي لذويها وأكدت اللجنة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومنظماته عند مسئولياته ووضح حد لإجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه هذه الجرائم.

وناقشت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻تمديد قرار خصم 20% من تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية (الخطوط الدائمة) لمدة عام، وذلك للمؤسسات الصناعية، دعما للإنتاج المحلي.

🔻اعتماد مشروع إعادة تأهيل مفترق الجلاء- دوار الصاروخ، المقدم من وزارة النقل والمواصلات للحد من الازدحامات المرورية في المنطقة المذكورة.

🔻المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع المياه المعالجة المسترجعة، والحمأ الصلبة الناتجة عن المعالجة، لاستخدامها في المجالات الزراعية.

🔻إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

🔻إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن.

🔻تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترح مشروع قانون عدالة الأحداث، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

🔻اعتماد مقترح إنشاء مستودع البيانات الحكومي، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

🔻تكليف وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر مايو يوم الأحد القادم 05/06/2022م، وترتيب توفير السيولة اللازمة لذلك عبر الاستدانة من البنوك.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#غزة #لجنة العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة