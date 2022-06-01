مسيرة في الخليل الأحد القادم احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

أعلن "حراك بدنا نعيش" في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم فعالية في مدينة الخليل صباح يوم الأحد القادم، احتجاجًا على موجة ارتفاع الأسعار.

وقال الناطق باسم الحراك، رامي الجنيدي، إن "المسيرة تأتي بسبب عدم تلبية مطالب الشارع الفلسطيني ومطالب الحراك والقطاع الخاص بالحد من رفع الأسعار".

وبين الجنيدي أن "الحراك لن يترك الشارع ولن يتفاوض مع أحد، خاصة من الحكومة، بعد اتفاقيات عديدة معهم لم تُطبق، وثبت كذبهم (مسؤولون في الحكومة) في التعاطي مع الوعود التي يقدمونها".

وأضاف أن "الحراك يطالب الجميع بالتحرك في كل المحافظات، لأن الارتفاعات تحصل على الجميع دون استثناء" وفق تعبيره.

واستدرك: "نحن نتحدث عن أسعار خيالية، وارتفاعات غير مسبوقة، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تستطيع أخذ إجراءات تحد من هذه الارتفاع ولكنها تقف متفرجة" وفق ما يرى.

وأكد الجنيدي أن الحكومة "وعدت سابقًا بحل مشكلة الارتفاع الكبير، ولكن الارتفاعات الجديدة علاوةً الارتفاعات السابقة، تؤكد أن ما يجري هو عملية إفقار للمواطن الفلسطيني، وملاحقته في لقمة عيشه، وهذا ما لا نرتضيه، ولن نقبل به بأي شكل من الأشكال" على حد قوله.

يُشار إلى أن "حراك بدنا نعيش" في الضفة الغربية المحتلة، بدأ تحركاته مطلع العام الجاري، ونظم عدة وقفات ومسيرات في محافظة الخليل (جنوبًا)، احتجاجًا على رفع الأسعار وغلاء المعيشة، والذي أثر على جميع مناحي الحياة، حسب القائمين على الحراك.

يذكر أن آخر الارتفاعات التي شهدتها السوق الفلسطينية حصل على أسعار الوقود، لتصبح بذلك "الأعلى عربيًا" حسب مراقبين.

وتعاني الأسواق العالمية، من ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والشحن، نتيجة الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تأثر العالم بتداعيات أزمة وباء "كورونا".

المصدر / قدس برس