فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من أولى الأضحية أم العقيقة؟

هنية: المسجد الأقصى لا يقبل القسمة أو الشراكة

"الخطيب" يدعو للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

162 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال مايو المنصرم

مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه

الاحتلال يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى بمنطقة المتوسط

دراسة تتحدث عن آثار شرب كوبين إلى أربعة من القهوة يوميًا

"حمد" يتجاوز 400 متسابق بأطروحة لمحاربة الفساد

ناصر الدين لـ"فلسطين": الاحتلال يستجدي عدم ردّ المقاومة على اقتحام الأقصى

مراجعات توجيهي 2022 - مبحث اللغة الإنجليزية لكل الفروع - الحلقة الأولى

إعلان فيسبوك داخلي

"الخطيب" يدعو للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

01 يونيو 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...
نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب

شدد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، اليوم الأربعاء، على ضرورة تلبية دعوات الحشد في صلاة الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.

وقال الخطيب إننا "نشجع ونبارك حملات الفجر العظيم والدعوات التي تحث على الحشد الكبير في المسجد الأقصى، سواء في صلاة الجمعة القادمة، أو غيرها من الأيام"، وذلك للتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق المقدسات الإسلامية.

وأكد أن الحشود الفلسطينية في المسجد الأقصى تمثل صمام أمان، لحمايته من انتهاكات الاحتلال، ومخططات التهويد التي لا تتوقف، مضيفا أن "عبادة الرباط مسؤولية كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى الأقصى".

ورأى الخطيب أن ما حدث مؤخرا في القدس والأقصى، يمثل جولة من جولات الصراع مع المحتل، ويُحتم علينا مواصلة الرباط والدفاع عن الأقصى والمقدسات.

وكانت حراكات شبابية ومبادرات مقدسية دعت إلى الحشد في صلاة الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.

وأكدت الحراكات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى، الأحد الماضي، لاقتحامات مئات المستوطنين للأقصى، ومواجهة ما يسمى "مسيرة الأعلام" في شوارع القدس المحتلة.

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وتنظيمهم مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الأقصى #الرباط #كمال الخطيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة