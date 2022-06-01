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الطقس: انخفاض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام

01 يونيو 2022 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الجمعة يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس #درجات الحرارة

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