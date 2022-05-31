الاحتلال يعتقل 8 صيادين في بحر رفح

أعلنت نقابة الصيادين بغزة، عن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 8 صيادين مع احتجاز مراكبهم في عرض بحر رفح جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 5 صيادين وهم: محمود إبراهيم حسين أبو عودة، حسين محمد إبراهيم أبو عودة، محمد سعيد رجب أبو عودة، إبراهيم محمد على أبو عودة، محمد خالد إبراهيم أبو عودة.

وأفادت بأن زوارق الاحتلال هاجمت الصيادين وهم يعملون على بعد ثلاثة أميال فقط.

وفي وقت لاحق، أفاد نقيب الصيادين نزار عياش أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 صيادين آخرين وصادر مركبهم من نفس المكان الذي اعتقل فيه الخمسة صيادين.

المصدر / فلسطين اون لاين