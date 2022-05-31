حماس توجه رسالة لأهالي بلدة بيت أمر في الخليل

شكرت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس أهالي بلدة بيت أمر في الخليل المحتلة على إنجاحهم وقف شجار بين عائلتين.

وقالت الدائرة في تصريح لها، وصل فلسطين أون لاين: دعت الدائرة في بلدة بيت أمر بالخليل ليلة أمس الإثنين ٣٠ مايو جماهير البلدة ونخبها وفصائلها ورجال الإصلاح فيها للنزول إلى الشارع للمساهمة في وقف الشجار الناشب بين عائلتين كريمتين.

وأضافت: استجاب الجميع لهذه الدعوة، وتم تشكيل لجان لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وقد أجمع المتحدثون على ضرورة الإسراع في حل الخلاف، وإتمام الصلح.

وشكرت الدائرة كل من سعى في الإصلاح بين أبناء شعبنا.

وجددت دعوتها لمختلف العائلات والعشائر "بضرورة التصدي بمنتهى الحزم لكل مثيري الفتن، والتركيز في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني المجرم، في ظل تغوله على مقدساتنا ودمائنا وبيوتنا، فلا مواجهة إلا معه، ولا اشتباك إلا مع مستوطنيه المجرمين".

المصدر / فلسطين اون لاين