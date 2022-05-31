"عطاء فلسطين" تخرج 200 طالب من مشروع التدريب المهني (Guide)

غزة/ رامي رمانة:

احتفت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، بتخريج 200 طالب وطالبة من برنامج التدريب المهني Guide بتمويل من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "آيبك".

وشارك في الحفل الذي أقيم اليوم، في جامعة فلسطين وسط قطاع غزة، نبيل شعث الرئيس الفخري لجمعية عطاء فلسطين الخيرية، وأمين سر الجمعية م.عماد الأغا، وعميد كلية فلسطين التقنية د.هيثم عايش، وم.محمود الحليمي منسق برامج التدريب المهني في اتحاد الكنائس، ود.سالم صباح رئيس جامعة فلسطين، ونادر الحواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيبك الشركة الممولكة للمشروع.

وتوزع الخريجون الذين تتراوح أعمارهم من 17-26 عاماً على 15 تخصص دبلوم مهني، وغطى المشروع الرسوم الدراسية كاملة، ووفر قرطاسية ومستلزمات التدريب والمواصلات.

والمشروع الأول (Guide1 2019-2021) نفذ بالتعاون مع جمعية اتحاد الكنائس بمراكزها التدريب المهني، قدم خلالها المشروع 100 منحة دراسية لعدد 8 دبلومات مهنية، وهي أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، فن التفصيل والخياطة، الملتيميديا وتصميم الجرافيك، وأعمال الألمونيوم، الحدادة وتشكيل المعادن واللحامات والنجارة وصناعة الأثاث، والتبريد والتكييف والكهرباء العامة والطاقة الشمسية.

والمشروع الثاني (Guide 22021-2022) نفذ بالتعاون مع كلية فلسطين التقنية بمقرها دير البلح وفرع غزه، قدم نفس عدد المنح الدراسية 100 منحة لعدد 7 دبلومات مهنية مدتها الدراسية عام واحد، وهي صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا الزراعة الذكية، وصيانة الأجهزة الذكية، والتصوير والمونتاج التلفزيوني، والتسويق الإلكتروني وتقنيات العمل من الإنترنت، والملتميديا وتصميم الجرافيك، وفن الطهي والتصنيع الغذائي.

المصدر / فلسطين اون لاين