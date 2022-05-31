الأسير خضر بشارات حراً بعد 20 عاماً من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير خضر سليمان "أبو طوس" بشارات (44 عاما) من بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 20عاماً.

وأفرج عن الأسير بشارات من سجن "النقب" الصحراوي، حيث كان في انتظاره على حاجز الظاهرية في الخليل عشرات المواطنين من عائلته وأصدقائه.

وفور الإفراج عنه ارتدى المحرر بشارات وشاح حركة حماس، وسجد سجدة الشكر وسط تكبيرات المواطنين وزغاريد النساء.

واعتقل القسامي خضر أبو طوس الذي كان يعمل شرطي مرور بتاريخ 1/6/2002 عندما كان طالباً في جامعة القدس المفتوحة، يدرس تخصص العلوم الاجتماعية.

واتهم بشارات بالانتماء لكتائب القسام، والمشاركة في اقتحام موقع "المزوقح" العسكري الإسرائيلي التابع لقوات جولاني قرب مستوطنة الحمرا في الأغوار عام 2002.

وأصيب في العملية عدد من جنود قوات جولاني، بينما استشهد القسامي أمجد القطب الذي رافق بشارات في تنفيذ العملية.

وواجه بشارات تحقيقا قاسيًا استمر لمدة أربعة شهور، وتعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي الذي تسبب له لاحقًا بمشاكل صحية، ومعاناة من مرض في الجلد، كما واجه العزل الانفرادي لثلاث سنوات متواصلة.

وسمح الاحتلال لوالده ووالدته بزيارته لأول مرة بعد خمس سنوات من اعتقاله، وحرم أشقاءه من زيارته لـ(17) عاماً.

وتوفيت والدته بعد 12 عاماً من اعتقاله ووالده بعد 14 عاماً من اعتقاله، كما تنقل بين عدة سجون.

ودعت حركة حماس جماهير طوباس للمشاركة في استقبال المحرر بشارات، والاحتفاء به بمهرجان سيقام في المدرسة الهندية ببلدة طمون اليوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء.

المصدر / فلسطين اون لاين