غزة.. الصليب الأحمر و"الصحة" يفتتحان المرحلة الأولى من قسم الطوارئ بمجمع الشفاء

افتتحت اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية بغزة المرحلة الأولى من قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، بحضور السيدة ميريام مولر-رئيس البعثة الفرعية لقطاع غزة، والدكتور يوسف أبو الريش-وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وعدد من طواقم اللجنة الدولية ووزارة الصحة.

تقول السيدة مولر: "دعمنا أعمال التجهيز لهذا المرفق، والتي تهدف إلى تشغيل "وحدة المراقبة" بقسم الطوارئ، وهي منطقة مساحتها 400 متر مربع لم تكن فعالة منذ عدة سنوات. الآن أصبح هذا القسم جاهزاً لاستقبال نحو 25000 زائر بشكل شهري."

وأوضح الصليب الأحمر أن المشروع يهدف هذا التدخل إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقسم بمقدار 12 سريرًا، مما يسهم في تخفيف العبء على الطواقم الطبية و الحد من الازدحام داخل أقسام الطوارئ من أجل تقديم خدمة صحية أفضل.

خلال الأعوام الماضية، قامت اللجنة الدولية بتهيئة البنية التحتية وأنظمة الطاقة الاحتياطية التي تزود العديد من مستشفيات غزة الحكومية بالطاقة لضمان استمرار عملها أوقات الطوارئ والأزمات.

وفي السابق ، بين عامي 2012 و 2013 ، دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارة الصحة من خلال إعادة تأهيل وتحديث خمسة أقسام للطوارئ في خمسة مستشفيات مختلفة ، بما في ذلك مستشفيات بيت حانون والنجار وغزة الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحسين أقسام الطوارئ في مستشفى الأقصى وكمال عدوان.

المصدر / فلسطين اون لاين