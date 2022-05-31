مطلوب مدير إداري للعمل في مركز طبي

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الاسلامية - معسكر جباليا شمال غزة تعلن فيه عن حاجتها لمدير اداري لمركز التوبة الطبي (بنظام الدوام الجزئي) .
مؤهلات الوظيفة:
1- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية أو مجال ذي صلة.
2- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالعمل الإداري في المؤسسات الصحية.
3- يمتلك مهارات التخطيط وتنظيم العمل وإدارة الفريق.
4- أن يكون من سكان شمال غزة.
المهام والمسؤوليات:
• متابعة تطبيق الكوادر الطبية والإدارية للأنظمة والقوانين.
• توجيه العاملين بالمركز بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى والمراجعين.
• الاشراف العام على الكادر العامل، ومتابعة التزام الكادر بنظام الدوام حضوراً وانصرافا.
• اعداد ورفع التقارير الفنية بشأن سير العمل في المركز وتقديم المقترحات.
• استلام إيرادات المركز المالية وتسليمها للمحاسب حسب الآلية المتفق عليها.
• المشاركة في اعداد خطط العمل والموازنات الخاصة بالمركز.
• تحديد الاحتياجات لعيادات المركز بالتنسيق مع الكادر الطبي.
• الموافقة على طلبات الشراء والصيانة لجميع وحدات وعيادات وصيدلية المركز وفق الأصول.
• متابعة تسجيل وحفظ السجلات الطبية.
• التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن سلامة العمل في المراكز الطبية
طريقة التسجيل:
- لمن يرغب بالتقدم نرجو تعبئة نموذج التقدم للوظيفة مع ارفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/L5SVcuzQ47Ud276y6
- آخر موعد لتقديم الطلبات 06/06/2022.
- سيخضع الموظف لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، وسيحدد الراتب حسب الكفاءة.
- الوظيفة متاحة للذكور فقط.