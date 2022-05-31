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مطلوب مدير إداري للعمل في مركز طبي

31 مايو 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن الجمعية الاسلامية - معسكر جباليا شمال غزة تعلن فيه عن حاجتها لمدير اداري لمركز التوبة الطبي (بنظام الدوام الجزئي) .

مؤهلات الوظيفة: 

1-  حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية أو مجال ذي صلة.

2-  لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالعمل الإداري في المؤسسات الصحية.

3-  يمتلك مهارات التخطيط وتنظيم العمل وإدارة الفريق.

4-  أن يكون من سكان شمال غزة.

المهام والمسؤوليات:

• متابعة تطبيق الكوادر الطبية والإدارية للأنظمة والقوانين. 

• توجيه العاملين بالمركز بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة  للمرضى والمراجعين.

• الاشراف العام على الكادر العامل، ومتابعة التزام الكادر بنظام الدوام حضوراً وانصرافا.

• اعداد ورفع التقارير الفنية بشأن سير العمل في المركز وتقديم المقترحات.

• استلام إيرادات المركز المالية وتسليمها للمحاسب حسب الآلية المتفق عليها.

• المشاركة في اعداد خطط العمل والموازنات الخاصة بالمركز.

• تحديد الاحتياجات لعيادات المركز بالتنسيق مع الكادر الطبي.

• الموافقة على طلبات الشراء والصيانة لجميع وحدات وعيادات وصيدلية المركز وفق الأصول.

• متابعة تسجيل وحفظ السجلات الطبية.

•  التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن سلامة العمل في المراكز الطبية

طريقة التسجيل: 

- لمن يرغب بالتقدم نرجو تعبئة نموذج التقدم للوظيفة مع ارفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/L5SVcuzQ47Ud276y6

- آخر موعد لتقديم الطلبات 06/06/2022.

- سيخضع الموظف لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، وسيحدد الراتب حسب الكفاءة. 

-   الوظيفة متاحة للذكور فقط.

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