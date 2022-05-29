فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير عبري: سقوط قتلى في "الأقصى" سيفجر الوضع برمته

"المنظمات الأهلية": ما يتعرض له الأقصى والمقدسات هدفه تكريس أمر واقع

مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس

في فترة الاقتحام الصباحية.. رفع علم الاحتلال وإقامة شعائر تلمودية بـ"الأقصى"

كمال الخطيب: من يمتحن شعبنا في حبه للقدس جاهل

وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

"حماية" يدين المستوطنين لباحات "الأقصى"

ناصر الدين: أبلغنا الوسطاء أنّ ما يقوم به الاحتلال لعب بالنار

ارتفاع سعر لتر الوقود بـ66 أغورة في (إسرائيل)

السنغالي ساديو ماني يلمح إلى رحيله عن ليفربول

إعلان فيسبوك داخلي

"المنظمات الأهلية": ما يتعرض له الأقصى والمقدسات هدفه تكريس أمر واقع

29 مايو 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد: إن "ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ما هو إلا حلقة من نهج يهدف لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي فيها وتهويدها وتفريغها من سكانها الأصليين".

وأضافت الشبكة في بيان صدر عنها: "إن الاحتلال يعمل على تشديد الخناق على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة القدس عبر وسائل ونوايا مكشوفة وعلنية، فمن هدم البيوت، والاستيلاء على العقارات، والأراضي، وفرض الإغلاق الشامل، وفصل المدينة عن محيطها، ومنع التواصل مع أرجاء الضفة الغربية".

وتابعت:" كما يعمل على زرع عشرات آلاف المستوطنين فيها، وفرض الضرائب والغرامات المالية الباهظة، وملاحقة واعتقال المقدسيين، وتوسيع الوجود الاحتلالي فيها، وسياسات التطهير العرقي، وتغيير معالمها الدينية والتراثية، والسعي لضرب الوجود الفلسطيني فيها بشتى الطرق والأساليب الخبيثة".

وجددت التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه المخططات الاحتلالية في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وبكل ما تمثل من مكانة وقيمة معنوية ودينية وحضارية، محذّرةً من مغبة استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم الاحتلالية حيث تتعرض المدينة والمسجد الأقصى منذ ساعات فجر اليوم للاقتحامات المتتالية ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي، والسماح لعشرات المستوطنين المتطرفين بتدنيس باحات المسجد الأقصى، وتأدية الطقوس والصلوات التلمودية في باحاته مع التحضيرات الجارية لما يسمى (مسيرة الأعلام) المقررة مساء اليوم.

وأكدت أن كل ما سبق "ما هو إلا إشعال لفتيل انفجار وشيك تتحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعاته"، مطالبةً بتحرك فوري من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف هذا "الانفلات العنصري لدولة الاحتلال، وانفلات المستوطنين بحق المدنيين العزّل كما يجري في قرى جنوب نابلس وعلى الطرقات والشوارع، والمفارق الرئيسية وفي مسافر يطا والقرى البلدات التي يحاصرها الاستيطان وعلى الشوارع الالتفافية واستباحة هذه القرى والعربدة والتنكيل، ومهاجمة المركبات في تقاسم للأدوار بين الاحتلال ومجموعات المستوطنين بدعم كامل من حكومة الاحتلال، والتهديد بشن حرب عدوانية على قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الأقصى #المقدسات #المنظمات الأهلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر