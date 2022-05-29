الأسرى الإداريون يعلنون الاعتصام في "الفورة" بكافة السجون

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في السجون التي يتواجدون فيها كافّة.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف "لوقف هذه المجزرة المسمّاه الاعتقال الإداري، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام".

ووجهت اللجنة نداءً إلى أبناء شعبنا وفصائلنا الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات للتضامن مع الأسرى الإداريين والوقوف معهم في معركتهم العادلة ضد هذا الاعتقال الظالم.

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ149 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين