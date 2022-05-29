الاحتلال يقر مشروع قانون لحظر رفع العلم الفلسطيني داخل جامعاته

أقرت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لتشريع القوانين، اليوم الأحد، مشروع قانون يحظر رفع علم "دولة معادية" أو العلم الفلسطيني داخل أي حرم جامعي أو مؤسسات مدرجة في "ميزانية الحكومة".

وسيطرح مشروع القانون بحسب القناة العبرية السابعة، على الهيئة العامة لـ"الكنيست" في قراءة أولية من قبل عضو إيلي كوهين من أعضاء "الليكود".

وأتى هذه المشروع بعد رفع العلم الفلسطيني في أكثر من مناسبة من قبل شبان فلسطينيين في ساحات الجامعات الإسرائيلية، كان آخرها في ذكرى النكبة الشهر الجاري.

وقد سبق لوزير مخابرات الاحتلال السابق يسرائيل كاتس ووزير التعليم يوآف غالانت أن وجها تهديدات سافرة مؤخرا إلى فلسطينيي 48 عقب رفع الطلاب أعلام فلسطين في ساحات الجامعات الإسرائيلية، بزعم أنها ظواهر معادية لدولة الاحتلال، وتعمل على بث قيم المقاومة المسلحة ضدها.

المصدر / فلسطين أون لاين