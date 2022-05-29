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حماس تشيد بالمرابطين وتدعو لمواصلة النفير والحشد طيلة اليوم

29 مايو 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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مرابطون يصلون في ساحات المسجد الأقصى اليوم الأحد

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالمرابطين وتصدّيهم لاقتحامات المستوطنين، داعية في السياق إلى مواصلة النفير والحشد والزحف طيلة هذا اليوم انتصاراً للقدس والأقصى، وتأكيداً على عروبة القدس وإسلامية المسجد.

وشددت الحركة في بيان مقتضب، على أن منع الاحتلال لأبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد الأقصى، واعتدائه على المرابطين فيه، لن يمنح الاحتلال سيادة مزعومة على أيّ شبر من المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن المسجد الأقصى سيظل إسلامياً خالصاً، ولا سيادة فيه إلّا لشعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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