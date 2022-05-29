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الريال يرفع كأس دوري الأبطال على حساب ليفربول

29 مايو 2022 . الساعة 03:39 بتوقيت القدس
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توج فريق ريال مدريد الإسباني بطلاً لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف مساء السبت على ملعب فرنسا "دو فرانس" في نهائي البطولة.

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.

وأحرز ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 14، وابتعد في صدارة الأكثر تتويجاً بالبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونزليج"، بفارق 7 ألقاب عن ميلان الإيطالي، بينما توقف رصيد ليفربول عند 6 ألقاب في دوري الأبطال، ويتقاسم المركز الثالث مع بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #دوري الأبطال #ليفربول الإنجليزي

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