مستوطنون يدمّرون محتويات مخزن زراعي جنوب شرق طولكرم

دمّر مستوطنون، اليوم السبت، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وقال مالك المخزن المزارع تحسين حامد لـ"وفا": إنه "تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المُحاذية لـ(مستوطنة أفني حيفتس)، بتدمير مستوطنين لمحتويات مخزن مياه يملكه، وإزالة لوح -الزينكو- الذي يغطي سقف المخزن".

وأوضح خلال تصريح نشرته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، أنّ حراس المستوطنة وبحراسة جيش الاحتلال كانوا قد اقتحموا أمس الأرض، وأطلقوا النار عليه وعلى أشقائه أثناء عملهم فيها، وأجبروهم على مغادرتها".

وأشار إلى أنّ هذه الاعتداءات ليست بالجديدة على المستوطنين، الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويُطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين