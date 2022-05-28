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هل يمكن التخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

28 مايو 2022 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

أعلنت الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو، أن الصداع يمكن أن يحدث لأسباب كثيرة، بما فيها ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم. فكيف نتصرف في هذه الحالة.

وتشير الطبيبة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن أسباب الصداع كثيرة جدا، ولكن أكثرها شيوعا هو تغير مستوى ضغط الدم. فمثلا عند انخفاض مستوى ضغط الدم يشعر الشخص بالصداع والضعف، وفي هذه الحالة يساعد الكافيين على التخلص من هذه الأعراض.

وتقول، "عندما يعاني الشخص من الصداع، فعليه قبل كل شيء قياس مستوى ضغط الدم. فإذا ظهر أنه منخفض فعليه تناول مشروبات محتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة، وهذه غالبا ما تكون كافية للتخلص من الصداع".

وتضيف، ولكن يمكن أن يشعر الشخص بالصداع عند ارتفاع مستوى ضغط الدم أيضا.

لذلك "إذا كان الصداع بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، فعلى الشخص تناول الأدوية الخاصة لتخفيض مستوى ضغط الدم، للتخلص من الصداع. لأنه غالبا ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم الصداع".

وتشير الطبيبة، إلى أنه يمكن للشخص أن يعالج الصداع إذا كان يحدث نادرا ولكن عندما يتكرر فمن الأفضل استشارة الطبيب.

المصدر / وكالات
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#ضغط الدم #صداع #الكافيين

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