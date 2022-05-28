محكمة تؤيد حكمًا بالإعدام شنقًا لقاتل المواطن "القيق" برفح

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، الخميس، أحكامها في قضية مقتل المواطن "جبر القيق" من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نارٍ بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، صباح الخميس، في الاستئناف رقم (125/2021) للقضيتين: (110/2020) محاكم عسكرية، و(392/2020) نيابة عسكرية.

وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق بحقّ المُدان الأول في القضية (شادي، ص) 38 عامًا، وهو الإعدام شنقًا حتى الموت، سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

كما حكمت المحكمة على المُدانَين الثاني والثالث وهما (فادي، ص) 36 عامًا، و(حسان، ص) 28 عامًا، بالسجن مدة 12 عامًا، والمُدان الرابع وهو (صبحي، ص) 30 عامًا، بالسجن مدة 10 سنوات، والخامس وهو (عبد الله، ص) 27 عامًا، بالسجن مدة 7 سنوات، والمُدان السادس وهو (أكرم، ص) 33 عامًا، بالاكتفاء بمدة التوقيف.

المصدر / فلسطين أون لاين