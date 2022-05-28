إضرابٌ شاملٌ يعم "بيت لحم" حدادًا على روح الشهيد الطفل زيد غنيم

عمّ إضراب شامل، اليوم السبت، محافظة بيت لحم، حدادًا على روح الشهيد الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، في بلدة الخضر جنوبًا.

وجاء الإضراب الذي يستمر حتى الواحدة ظهرًا، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، ويشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي.

وسيُشيّع جثمان الشهيد غنيم بعد صلاة ظهر اليوم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في البلدة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان أمس، عن "استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم".

وأضاف البيان: أنّ الفتى "أُصيب برصاصتين أطلقهما عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرقبة والظهر".

المصدر / فلسطين أون لاين