"الدعليس" يُغادر إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

غادر، مساء الخميس، رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، قطاع غزة متوجها إلى القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي إن زيارة الدعليس لمصر تم الترتيب لها مسبقا، لبحث عدد من الملفات الهامة.

وأشار "الإعلامي الحكومي" إلى أن هذه الزيارة تعد استكمالا للزيارة الأولى التي تمت في شهر أكتوبر الماضي على رأس وفد حكومي واقتصادي وجرى خلالها الاتفاق على العديد من التفاهمات، التي سيتم متابعة تنفيذها والسعي لإزالة أية عقبات تعترض طريقها.

وأضاف "تأتي قضايا التبادل التجاري وقضايا الاعمار وآليات وعمل معبر رفح البري في طليعة الملفات المنوي بحثها مع جهات الاختصاص بالجانب المصري، إضافة لعدد من الملفات الأخرى".

وأكد "الإعلامي الحكومي" على عمق العلاقة المشتركة مع الأشقاء المصريين، وتقديرنا وشكرنا البالغ لدورهم في التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، آملاً أن تسفر الزيارة عن تعزيز الجهود المشتركة وتسريع إنجاز الملفات التي جرى التفاهم حولها سابقا، ودعم رؤيتنا الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين