"القسام" تنعى أحد عناصرها توفي إثر سكتة قلبية

نعت كتائب القسام، الجناج العسكري لحركة حماس، أحد عناصرها في قطاع غزة الذي توفي إثر سكتة قلبية.

وقالت الكتائب في بيان نعي اليوم الجمعة:

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

المجاهد القسامي/ محمد سهيل أحمد أبو عاشور

(27 عاماً) من مسجد "الشيخ زايد" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

والذي توفي اليوم الجمعة 26 شوال 1443هـ الموافق 27/05/2022م إثر سكتةٍ قلبيةٍ، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

المصدر / فلسطين أون لاين