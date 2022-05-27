الطقس: أجواء جافة وحارة وتحذير من أشعة الشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أنّ يكون الجو، اليوم الجمعة، حارًا إلى شديد الحرارة وجافًا ومغبرًّا في بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة، يكون الجو دافئًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.





المصدر / فلسطين أون لاين