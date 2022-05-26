"الصليب الأحمر" و"كتلة الصحفي الفلسطيني" ينظمان لقاءً تدريبيًا حول الإعلام الإنساني

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة وكتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب غزة لقاء تدريبيًا حول الإعلام الإنساني بمشاركة 20 صحفيًا من مختلف المؤسسات الإعلامية.

واستعرضت المتحدثة باسم اللجنة الدولية سهير زقوت، تجربة "الصليب الأحمر" في العمل الإنساني، و كيف يمكن للإعلام الإنساني خدمة الضحايا.

وأكدت أن اللجنة الدولية تسعى إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، وتواظب على الحوار مع السلطات والجهات الفاعلة الأخرى بشكل منتظم لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن اللجنة تنظر إلى أفراد المجتمع كشركاء حقيقيين وتقدر جهودهم، وعززت اللجنة التعاون معهم خلال فعاليات عامة دعمت العديد من الأنشطة في إطار تفاعلها مع أفراد المجتمع المحلي، مثل رفع الوعي حول فيروس كوفيد – 19.

ووزعت زقوت مسرد للمصطلحات الرئيسية في القانون الدولي، وورد فيه تعريفات البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، وتعريف الشخص المدني، وأسلحة جرثومية، وأسلحة كيمائية، والنزاع المسلح، والذخيرة العنقودية، والجرائم ضد الإنسانية، المقاتل، الاختفاء القسري، الصحفي المرافق "مدمج"، محاكمة عادلة، النازح، الدروع البشرية، والإبادة الجماعية.

واستعرضت كيف تسلط اللجنة الضوء على مناطق النزاعات من خلال الحملات الإعلامية، مشيرةً، إلى أنها قامت ببث مباشر خلال مسيرات العودة من داخل مستشفى الشفاء، وخلال البث حرصت على عدم إظهار الجرحى حتى لا يتعرضوا لخطر الملاحقة، ولاقى البث تفاعلا عالميًا.

وقالت، إن البث يؤكد أن المحتوى القوي يستطيع الوصول للعالم، إضافة لمهام أخرى للجنة كالكشف عن المفقودين فقامت في اليوم العالمي للمختفين قسريا بإطلاق حملة عبر كل مواقع بعثاتها المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت العام الماضي حملة على تطبيق "Tik Tok" بعنوان "الحياة في العتمة" تسلط الضوء على تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الحياة في غزة وأحدثت تفاعلا كبيرا، وعلى فيسبوك أطلقت حملة بعنوان "#قصتنا – معكم".

ولفت إلى أن اللجنة الدولية هي أول منظمة عملت في الأراضي الفلسطينية، وأثبت الحوار الثنائي مع جميع أطراف النزاع نجاعة دورها.

من جانبها، أكدت رئيس كتلة الصحفي بغرب غزة وردة الزبدة، أن اللقاء التدريبي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تسعى كتلة الصحفي من خلالها لتوعية الصحفيين بالإعلام الإنساني، والسلامة المهنية، ودورات متنوعة بهدف الارتقاء بالصحفيين.

وأوضحت الزبدة، أن لدى الكتلة خطة عمل تشرع بتنفيذها، تتعلق في تطوير الكادر الصحفي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين