فقدان 5 فلسطينيين بحادثة غرق مركب قبالة سواحل تونس

قالت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، اليوم الخميس، إن خمسة من فلسطينيي سوريا، كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل التونسية، وهم حاليًا في عداد المفقودين.

وفُقد 76 شخصًا، فجر الإثنين الماضي، إثر غرق مركب يُقل 100 مهاجر قبالة سواحل تونس الشرقية، وفق ما أعلن خفر السواحل التونسي، أمس الأربعاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أنه "تم إنقاذ 24 مهاجرًا فيما تجري عمليات البحث عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس، حيث غرق القارب المطاطي".

المصدر / فلسطين أون لاين