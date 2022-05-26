صلاح: شعبنا سيفدي الأقصى وعلى الاحتلال تحمل نتائج حماقته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " ماهر صلاح، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلتين، والأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، والشتات، عازم على فداء "الأقصى" بكل ما يملك، وفي حال تجرأ الاحتلال على اختبار عزمنا، فعليه أن يتحمل نتائج حماقته وعواقبها.

وقال صلاح: إن "استمرار الاحتلال في ترتيبات مسيرة الأعلام رغم التحذيرات، هو محاولة يائسة من رئيس حكومة الاحتلال لإنقاذ حكومته من السقوط القادم لا محالة".

وأضاف: أن "المسيرة تشير بوضوح إلى مدى التطرف الذي وصل إليه هذا الكيان الغاصب تحت تأثير الحركات الاستيطانية المتطرفة".

وعدَّ إصرار الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية إنما يشكل إمعانا وغطرسة منه، وفي الوقت ذاته، مغامرة غير محسوبة يسير فيها على حافة الهاوية.

وأشار صلاح إلى أن الاحتلال يمني نفسه بألا يتورط في مواجهة حقيقية أمام المقاومة الجادة جدا في منع تدنيس المسجد الأقصى، وقد أثبتت مصداقيتها مرارا وتكرارا في تنفيذ تهديداتها ضد الاحتلال.

وبيّن أن المقاومة أوصلت هذه الرسالة عبر كل الوسطاء الذين حملوا ما اعتبروها تطمينات بأن الاحتلال سيسعى إلى ضبط المشهد الميداني، ويمرر المسيرة الاستيطانية بأقل درجة من الاستفزاز.

وختم بالقول: "الاحتلال جربنا في معركة سيف القدس العام الماضي، وفي شهر رمضان هذا العام، وليعلم أن ثمن رفع أعلامه المزعومة في أقصانا، يعني أن تنكس أعلامه في بقاع الأرض جميعا، لأنه واجب كل حر شريف أينما كان".

المصدر / فلسطين أون لاين