قرارات مهمة صدرت عن لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، وناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقررت متابعة العمل الحكومي إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية، وصادقت على نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت توصيات التقرير النهائي لأعمال لجنة دعم المنتج المحلي.

وناقشت المتابعة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الاقتصادية، وشئون الأراضي، البنية التحتية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت المتابعة ما يلي:

تكليف وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتجهيز مشروع تأهيل طرق المقبرة الشرقية، بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان.

اعتماد توصيات تقرير تحسين جودة آبار المياه في محافظات قطاع غزة.

تشكيل لجنـة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية عدد من المؤسسات الحكومية واتحاد البلديات، لمعالجـة ظـاهرة الانجـراف الرملـي وظهـور الصـخور في مراسي الصيادين.

إقرار تنفيذ (7) مشاريع، بقيمة إجمالية مليون دولار، لتحسين الحالة المرورية في قطاع غزة، موزعة على كافة محافظات قطاع غزة.

تكليف وزارة المالية بمتابعة توريد خدمات النظافة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز الإدارية لوزارة الصحة، وذلك حسب التصنيفات المعتمدة.

الموافقة على التنسيب المقدم من وزارة الاقتصاد الوطني، لإجراء انتخابات الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة خلال 3 أشهر.

اعتماد توصيات تقرير تقييم وتطوير المنظومة المحوسبة لعمل المعابر، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استملاك قطعة أرض بالمنطقة الوسطى، لصالح مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء، وتكليف سلطة الأراضي بتعويض مالكي الأراضي المستملكة حسب الأصول .

المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بشأن مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي والإلكتروني.

اعتماد تقرير الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الانترنت ومواقع التواصـل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

تخفيض بقيمة (100) شيكل للطن، على الرسوم المحصلة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة على كميات الحديد الواردة عبر معبر رفح التجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين