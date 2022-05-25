500 أسير إداري يُقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ145

يُقاطع نحو 500 معتقل إداري (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ145 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن المعتقلون الإداريون يوم أمس، في كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي عن خطوة عدم الوقوف للعدّ، التي تأتي ضمن سلسلة خطوات قرروا خوضها وفق برنامج نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال، حسبما أفادت به "لجنة الأسرى الإداريين" في معتقلات الاحتلال.

وتشكل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لـ(محاكمها) كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

المصدر / فلسطين أون لاين