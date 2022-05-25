مطلوب موزع للعمل في شركة للتجارة والصناعة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحضارة للتجارة والصناعة ( فلورا باك ) بغزة تعلن فيه عن حاجتها الى موزع / رجل مبيعات .
مؤهلات ومهارات الوظيفة
- يفضل أن يكون حاصلاً على دبلوم أو بكالوريوس تجارة أو محاسبة أو تسويق / أو مؤهل جامعي أخر .
- خبرة 3 سنوات في مجال البيع المباشر للنقاط - ( مواد غذائية أو منظفات ).
- المعرفة التامة بعناوين قطاع غزة مدن وأحياء وطرق وشوارع.
- القدرة على التواصل بسهولة مع الأخرين بهدف عرض وبيع المنتجات.
- الصبر والقدرة على التفاوض بهدف الإقناع والإيضاح.
- رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
- أن لايزيد العمر عن 30 عاماً.
- يفضل من سكان مدينة غزة.
الوثائق المطلوبة ( بعد إجتياز المقابلة بنجاح )
- شهادة عدم محكومية. – تستخرج بعد الإتفاق على العقد.
- شهادة حسن سير وسلوك.- تستخرج بعد الإتفاق على العقد
- السيرة الذاتية مكتوب فيها المشغلون السابقون وعناوينهم وأرقام التواصل معهم موضحاً أسباب ترك العمل ومفوضا لنا التواصل معهم.
- صورة شخصية ملونة حديثة.
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيه الشروط إرسال السيرة الذاتية فيها صورة شخصية وصورة عن الشهادة الجامعية والدورات الحاصل عليها الى الايميل التالي :
- ينتهى التسجيل بتاريخ 31/5/2022
- الراتب أساسي + عمولة تحصيل