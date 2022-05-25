مطلوب موزع للعمل في شركة للتجارة والصناعة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحضارة للتجارة والصناعة ( فلورا باك ) بغزة تعلن فيه عن حاجتها الى موزع / رجل مبيعات .

مؤهلات ومهارات الوظيفة

- يفضل أن يكون حاصلاً على دبلوم أو بكالوريوس تجارة أو محاسبة أو تسويق / أو مؤهل جامعي أخر .

- خبرة 3 سنوات في مجال البيع المباشر للنقاط - ( مواد غذائية أو منظفات ).

- المعرفة التامة بعناوين قطاع غزة مدن وأحياء وطرق وشوارع.

- القدرة على التواصل بسهولة مع الأخرين بهدف عرض وبيع المنتجات.

- الصبر والقدرة على التفاوض بهدف الإقناع والإيضاح.

- رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- أن لايزيد العمر عن 30 عاماً.

- يفضل من سكان مدينة غزة.

الوثائق المطلوبة ( بعد إجتياز المقابلة بنجاح )

- شهادة عدم محكومية. – تستخرج بعد الإتفاق على العقد.

- شهادة حسن سير وسلوك.- تستخرج بعد الإتفاق على العقد

- السيرة الذاتية مكتوب فيها المشغلون السابقون وعناوينهم وأرقام التواصل معهم موضحاً أسباب ترك العمل ومفوضا لنا التواصل معهم.

- صورة شخصية ملونة حديثة.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيه الشروط إرسال السيرة الذاتية فيها صورة شخصية وصورة عن الشهادة الجامعية والدورات الحاصل عليها الى الايميل التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 31/5/2022

- الراتب أساسي + عمولة تحصيل