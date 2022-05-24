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ماذا كشفت دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة؟

24 مايو 2022 . الساعة 22:52 بتوقيت القدس
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تمكنت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بغزة من تحديد هوية ومكان إقامة أحد المواطنين الذين يمارسون الابتزاز الالكتروني على عدد من المواطنين داخل قطاع غزة

وأكدت دائرة الجرائم الإلكترونية أن المواطن "و.ت" سكان مخيم الفارعة محافظة طوباس من الضفة الغربية وهو مقرب من أحد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يقوم بابتزاز مواطنين من غزة وتهديدهم مقابل حوالات مالية.

حيث تقدم عدد من المواطنين بشكاوي عبر دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة ضد شخص مجهول يقوم بابتزازهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

وبعد المتابعة الفنية تبين قيام الشخص المذكور بالوقائع السابقة حيث وجهت الدائرة المشتكين نحو تقديم دعاوى وبلاغات على الشخص المذكور في الضفة المحتلة وذلك لصعوبة الوصول إليه من غزة.

كما وأكدت دائرة الجرائم الإلكترونية "أنه لا صحة للأنباء المتداولة نحو وجود شبكة تعمل في غزة والضفة لابتزاز المواطنين".

ولفتت إلى أن الشخص المذكور من الضفة الغربية؛ ويمارس ابتزاز المواطنين في الضفة وغزة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #المباحث العامة

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