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"بيض الطيور" تحمي طياري المروحيات الروس من صواريخ "أرض - جو"

24 مايو 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أطلق الطيارون الروس على منظومة "فيتيبسك" للدفاع عن المروحيات تسمية "بيض الطيور".

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصادر لها: إن "منظومة (فيتيبسك) يتم نصبها في كل المروحيات الضاربة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا".

وأضافت: أن "تلك التقنية أظهرت فاعلية عالية وتتصدى بنجاح لهجوم صواريخ "أرض -جو" المحمولة التي يطلقها الجنود الأوكرانيون".

وأوضحت الوكالة، أن منظومة "فيتيبسك" تقوم بتضليل ما لا يقل عن 3 صواريخ. وقد يصل عددها في بعض الأحيان إلى 5 صواريخ "أرض - جو".

وقال مصدر مقرّب من سلاح المروحيات: إن "أفراد طواقم المروحيات يطالبون من أفراد الصيانة كل مرة بفحص جاهزية المنظومة لأنها تُنقذ حياتهم. وقد أطلقوا على المنظومة "بيض الطيور" لشكل رادارها المميّز البارز الذي يشبه بيض الطيور".

يذكر أن منظومة "فيتيبسك" تم تصميمها في شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية".

وتقوم المنظومة أوتوماتيكيا بالتقاط لحظة إطلاق صاروخ "أرض - جو" بفضل بضعة مستشعرات تعمل بالموجات فوق البنفسجية وتقوم بتضليل الرؤوس الموجهة ذاتيا للصواريخ عن طريق تعميتها.

المصدر / وكالات
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#طائرات #بيض #طيور #مروحيات

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