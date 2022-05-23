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ضمن مشروع (صيف آمن 2022)

الحكم المحلي تنتهي من تعيين 400 منقذ بحري

23 مايو 2022 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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أنهت وزارة الحكم المحلي الاختبارات العملية للمنقذين على شاطئ بحر قطاع غزة ضمن مشروع الإنقاذ البحري (صيف آمن 2022).

وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم الإثنين، أنها أشرفت على الاختبارات بمشاركة وتنسيق وزارة العمل والدفاع المدني.

وأشارت، أن 400 منقذ بحري سيستفيدون من المشروع، بعقد عمل يمتد لمدة (5) أشهر، موزعين على كافة محافظات قطاع غزة.

يذكر أن المشروع بتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي، وبتنفيذ وزارتي الحكم المحلي والعمل، بهدف تشغيل المنقذين خلال فترة الاصطياف البحري للعام 2022.

وأكد زاهي أبو نحل عضو لجنة الاختبارات من وزارة الحكم المحلي، أن الاختبارات في جميع المحافظات تمت على درجة عالية من المهنية والدقة، مشيراً أن المنافسة كانت شديدة بين المتسابقين.

وأهاب بالمصطافين على طول شاطئ قطاع غزة خلال موسم الصيف الإلتزام بتعليمات المنقذين البحريين وعدم السباحة في غير أوقات دوام المنقذين لتفادي أي حالات غرق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بحر غزة #الحكم المحلي

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