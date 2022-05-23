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المجلس الاستشاري للحكم المحلي يعقد اجتماعه الأول

23 مايو 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي

عقد المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي اجتماعه الأول بعد تشكُّله بقرار من وكيل الوزارة م. سمير مطير، وذلك بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بشأن اعتماد نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية.

ويختص المجلس الاستشاري المكون من عشرة أعضاء يترأسهم وكيل الوزارة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة، وتقديم التوصيات اللازمة.

ومن مهامه اقتراح ما يراه مناسبًا للعمل على النهوض بوزارة الحكم المحلي وبإختصاصاتها، إضافة إلى البحث في وسائل التعامل مع ما يطرأ من أزمات وأوضاع تمس عملها بشكل مباشر.

وتوكل إلى المجلس الاستشاري مناقشة الاقتراحات مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الحكم المحلي.

واعتمد الأعضاء المجتمعون عدة لجان تتمثل، بالاستثمار وتطوير الأداء المؤسسي والتخطيط التنموي الاستراتيجي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الحكم المحلي

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