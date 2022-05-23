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الأوقاف تمنع العمل بنظام حج البدل عن الغير

23 مايو 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الإثنين، منع العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا العام 1443هـ / 2022م.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، تعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ / 2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.

وذكرت أن ذلك يأتي التزاماً بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية.

وحذرت الوزارة المواطنين من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، وحثتهم لضرورة مراجعتها فوراً، متوعدة المخالفين للقرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #وزارة الأوقاف #حج البدل

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